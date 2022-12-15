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Оккупанты за сутки 86 раз обстреляли Херсонщину, 3 человека погибли, в том числе ребенок - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 15 декабря 2022, 09:41
Оккупанты за сутки 86 раз обстреляли Херсонщину, 3 человека погибли, в том числе ребенок - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что за минувшие сутки российские захватчики 86 раз обстреляли области и сам Херсон, погибли 3 человека, еще 13 были ранены.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА".

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Детали: По его словам, враг огнем накрыл сам Херсон. Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещение издания газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома.

За сутки из-за российских обстрелов 3 человека погибли, еще 13 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести. В частности, погиб 8-летний мальчик.

Темы: Херсонская областьвойна
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