У Кадіївці здетонував склад з боєприпасами РФ, Гайдай каже про "бавовну" в казармі

Очільник Луганської ОВА Сергій Гадай повідомив, що в ніч проти 15 грудня були вибухи в казармі російських військових, за інформацією СтратКому ЗСУ, було влучання у склад з боєприпасами та детонація БК.

Джерело: СтратКом ЗСУ, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай із посиланням на СтратКом ЗСУ та в ефірі телемарафону новин 15 грудня

Пряма мова Гайдай в ефірі: "За останній тиждень якраз на окупованій території Луганської області "бавовна" відбувається майже через день. Це або казарми, в основному, або склади з боєкомплектами. В даному випадку (у Кадіївці - ред. ) це якраз розташування особового складу".

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Деталі: Водночас Сергій Гайдай поширив в своїх соцмережах допис СтратКому ЗСУ про влучання саме у склад БК. За інформацією СтратКому ЗСУ, вночі завдано удару по складу з боєприпасами в окупованій Кадіївці, внаслідок чого боєкомплект почав детонувати.

Вночі – влучання у склад з боєприпасами окупантів у Кадіївці на Луганщині pic.twitter.com/8irQhU1xRq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2022