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У Кадіївці здетонував склад з боєприпасами РФ, Гайдай каже про "бавовну" в казармі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 09:39
У Кадіївці здетонував склад з боєприпасами РФ, Гайдай каже про бавовну в казармі
Детонація складу БК у Кадїївці, Скрін з відео Страткому ЗСУ

Очільник Луганської ОВА Сергій Гадай повідомив, що в ніч проти 15 грудня були вибухи в казармі російських військових, за інформацією СтратКому ЗСУ, було влучання у склад з боєприпасами та детонація БК.

Джерело: СтратКом ЗСУ, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай із посиланням на СтратКом ЗСУ та в ефірі телемарафону новин 15 грудня 

Пряма мова Гайдай в ефірі: "За останній тиждень якраз на окупованій території Луганської області "бавовна" відбувається майже через день. Це або казарми, в основному, або склади з боєкомплектами. В даному випадку (у Кадіївці - ред. ) це якраз розташування особового складу".

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Деталі: Водночас Сергій Гайдай поширив в своїх соцмережах допис СтратКому ЗСУ про влучання саме у склад БК. За інформацією СтратКому ЗСУ,  вночі завдано удару по складу з боєприпасами в окупованій Кадіївці, внаслідок чого боєкомплект почав детонувати.

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Теми: Луганська областьвійнавибух
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