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В Кадиевке сдетонировал склад с боеприпасами РФ, Гайдай сообщает о "бавовне" в казарме

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 10:39
Детонация склада БК в Кадиевке, Скрин из видео Страткома ВСУ

Глава Луганской ОВА Сергей Гадай сообщил, что в ночь на 15 декабря были взрывы в казарме российских военных, по информации СтратКома ВСУ, было попадание в склад с боеприпасами и детонация БК.

Источник: СтратКом ВСУ, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на СтратКом ВСУ и в эфире телемарафона новостей 15 декабря 

Прямая речь Гайдай в эфире: "За последнюю неделю как раз на оккупированной территории Луганской области "бавовна" происходит почти через день. Это или казармы, в основном, или склады с боекомплектами. В данном случае (в Кадиевке - ред.) это как раз расположение личного состава".

Детали: В то же время Сергей Гайдай распространил в своих соцсетях сообщение СтратКома ВСУ о попадании именно в склад БК. По информации СтратКома ВСУ, ночью нанесен удар по складу с боеприпасами в оккупированной Кадиевке, в результате чего боекомплект начал детонировать.

Темы: Луганская областьвойнавзрыв
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