США планують надати Україні комплекти для "розумних" бомб - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена планує направити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби", здатні з високим ступенем точності вражати російські військові позиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Комплекти включають глобальні пристрої позиціонування для забезпечення точності й можуть бути приєднані до різних видів зброї, створюючи те, що Пентагон називає об'єднаними боєприпасами прямого ураження (Joint Direct Attack Munition, або JDAM).

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Американські військові застосовують цю технологію на бомбах вагою до 2000 фунтів (907 кг), зазвичай використовуючи її з бомбардувальниками і винищувачами.

Поки невідомо, чи схвалив президент Байден або хтось із його головних радників з національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні.

Українські військово-повітряні сили покладаються в основному на застарілі радянські літаки МіГ, і Пентагон шукає шляхи їхньої модернізації.

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Адміністрація Байдена раніше надала Україні інше сучасне озброєння, включаючи високошвидкісні протирадіаційні ракети повітряного базування, або HARM, для посилення здатності України завдавати повітряних ударів.

Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона на допомогу Україні у відбитті вторгнення російських військ, надаючи новий спосіб націлювання на російські підрозділи і штаби.

Нагадаємо, адміністрація Байдена планує до лютого 2023 року укласти контракт для реалізації трирічної ініціативи, спрямованої на контроль за наглядом американської військової та фінансової допомоги Україні.