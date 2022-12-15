Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США планируют предоставить Украине комплекты для "умных" бомб - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 10:45

Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", способные с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Комплекты включают глобальные устройства позиционирования для обеспечения точности и могут быть присоединены к различным видам оружия, создавая то, что Пентагон называет объединенными боеприпасами прямого поражения (Joint Direct Attack Munition, или JDAM).

Американские военные применяют эту технологию на бомбах весом до 2000 фунтов (907 кг), обычно используя ее с бомбардировщиками и истребителями.

Пока неизвестно, одобрил ли президент Байден или кто-то из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине.

Украинские военно-воздушные силы полагаются в основном на устаревшие советские самолеты МиГ, и Пентагон ищет пути их модернизации.

Администрация Байдена ранее предоставила Украине другое современное вооружение, включая высокоскоростные противорадиационные ракеты воздушного базирования, или HARM, для усиления способности Украины наносить воздушные удары.

ВИДЕО ДНЯ

Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона в помощь Украине в отражении вторжения российских войск, предоставляя новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы.

Напомним, администрация Байдена планирует до февраля 2023 года заключить контракт для реализации трехлетней инициативы, направленной на контроль за надзором американской военной и финансовой помощи Украине.

Темы: оружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Воздушные силы рассказали, откуда и чем ударила Россия в пятницу

У Лукашенко сообщили, что ждут в гости Путина в понедельник

В Киеве – экстренные отключения света, проблемы с водоснабжением

Харьков полностью обесточен из-за российских атак

В Харькове, Киеве и на Днепропетровщине - взрывы: россияне бьют по энергообъектам

обновлено от 8:20В Украине – воздушная тревога, в ОВА говорят: летят пол сотни российские ракеты

Все новости...
оружие
Запад допускает поставки Украине новых истребителей для получения "решающего преимущества" над РФ - СМИ
Готовим договоренности, которые усилят оборонные возможности Украины – Зеленский
За несколько дней Россия отправила в Беларусь десятки "Уралов" и бензовозов
Последние новости
11:27
опросОтмечают ли украинцы новогодние праздники
11:26
Медведев назвал "военные цели" России в Украине: мосты, дороги, энергетика и политики
11:21
Путин собрал Совбез: обсуждает "взаимодействие" с соседними странами
11:19
Венгрия заморозила российских активов на 870 млн евро, недавно было всего 3 тысячи евро
11:13
Байрактары с украинским сердцем: как Украина производит двигатели для истребителей Baykar
11:07
Воздушные силы рассказали, откуда и чем ударила Россия в пятницу
11:03
Данилов: В наших силах начать деконструкцию российской псевдофедерации
11:01
По всей Украине – аварийные отключения света
10:52
Метро в Киеве работает как укрытие, поезда не ходят
10:51
ВСУ уже уничтожили 97 270 оккупантов, за сутки убито 680 захватчиков - Генштаб
Все новости...