США планируют предоставить Украине комплекты для "умных" бомб - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", способные с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Комплекты включают глобальные устройства позиционирования для обеспечения точности и могут быть присоединены к различным видам оружия, создавая то, что Пентагон называет объединенными боеприпасами прямого поражения (Joint Direct Attack Munition, или JDAM).

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Американские военные применяют эту технологию на бомбах весом до 2000 фунтов (907 кг), обычно используя ее с бомбардировщиками и истребителями.

Пока неизвестно, одобрил ли президент Байден или кто-то из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине.

Украинские военно-воздушные силы полагаются в основном на устаревшие советские самолеты МиГ, и Пентагон ищет пути их модернизации.

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Администрация Байдена ранее предоставила Украине другое современное вооружение, включая высокоскоростные противорадиационные ракеты воздушного базирования, или HARM, для усиления способности Украины наносить воздушные удары.

Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона в помощь Украине в отражении вторжения российских войск, предоставляя новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы.

Напомним, администрация Байдена планирует до февраля 2023 года заключить контракт для реализации трехлетней инициативы, направленной на контроль за надзором американской военной и финансовой помощи Украине.