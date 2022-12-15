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Майже всі українці вірять, що напад Росії буде відбито – опитування

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 10:27
Майже всі українці вірять, що напад Росії буде відбито – опитування
"ПАРАД" РОСІЙСЬКОЇ ТЕХНІКИ НА ХРЕЩАТИКУ, Ілюстративне ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

97% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії. 

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 листопада

Деталі: 75% остаточно впевнені в цьому, 21% – скоріше впевнені. У західних регіонах 80% опитаних впевнені у здатності країни відбити напад, у центрі – 75%, на сході – 74%, на півдні – 71% .

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З січня місяця кількість людей, які впевнені у відбитті наступу, збільшилася з 56 до 97%. 

 
 

Дослідження проведено методом телефонного інтерв’ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 

ВІДЕО ДНЯ

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Теми: опитуваннявійнаРосіясоціологія
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