Почти все украинцы верят, что нападение России будет отражено – опрос

97% украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение России.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 ноября

Детали: 75% окончательно уверены в этом, 21% – скорее уверены. В западных регионах 80% опрошенных уверены в способности страны отразить нападение, в центре – 75%, на востоке – 74%, на юге – 71%.

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С января месяца количество людей, которые уверены в этом, увеличилось с 56 до 97%.

Исследование проведено методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

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Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.