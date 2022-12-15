Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти все украинцы верят, что нападение России будет отражено – опрос

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 11:27
"ПАРАД" РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКИ НА КРЕЩАТИКЕ, Иллюстративное ФОТО ДМИТРА ЛАРИНА, УП

97% украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение России. 

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 ноября

Детали: 75% окончательно уверены в этом, 21% – скорее уверены. В западных регионах 80% опрошенных уверены в способности страны отразить нападение, в центре – 75%, на востоке – 74%, на юге – 71%.

С января месяца количество людей, которые уверены в этом, увеличилось с 56 до 97%. 

 
 

Исследование проведено методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. 

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: опросвойнаРосcиясоциология
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Медведев назвал "военные цели" России в Украине: мосты, дороги, энергетика и политики

Воздушные силы рассказали, откуда и чем ударила Россия в пятницу

У Лукашенко сообщили, что ждут в гости Путина в понедельник

В Киеве – экстренные отключения света, проблемы с водоснабжением

Харьков полностью обесточен из-за российских атак

В Харькове, Киеве и на Днепропетровщине - взрывы: россияне бьют по энергообъектам

Все новости...
опрос
Украинцы определились, какой должна быть победа над Россией
Стало больше украинцев, которые считают, что вокруг есть общепризнанные нормы
Поддержка независимости в Шотландии выросла до 56% - опрос
Последние новости
12:01
В отеле Берлина лопнул огромный аквариум с 1 млн литров воды, двое пострадавших
11:50
Во Львове нашли склад ворованных запчастей к МиГам
11:44
Из-за обесточивания задерживаются 17 поездов и электрички – УЗ
11:39
Для украинцев создадут 12 бесплатных онлайн-курсов для преодоления вызовов войны
11:30
Россияне попали в объект инфраструктуры на Житомирщине – власти
11:27
опросОтмечают ли украинцы новогодние праздники
11:26
Медведев назвал "военные цели" России в Украине: мосты, дороги, энергетика и политики
11:21
Путин собрал Совбез: обсуждает оборону России
11:19
Венгрия заморозила российских активов на 870 млн евро, недавно было всего 3 тысячи евро
11:13
Байрактары с украинским сердцем: как Украина производит двигатели для истребителей Baykar
Все новости...