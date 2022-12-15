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Парламент Німеччини затвердив вісім масштабних проєктів для армії на 13 млрд євро

Четвер, 15 грудня 2022, 11:41

Парламент Німеччини дав згоду на запропоновані міністерством оборони вісім проєктів модернізації та купівлі озброєння для армії, у тому числі американських винищувачів F-35.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Загальна вартість запропонованих проєктів - близько 13 млрд євро. Серед іншого, передбачається закупівля новіших штурмових гвинтівок на заміну G-36, засобів зв’язку, модернізація БМП "Пума", нові снігоходи. 

"Наша мета - суттєво покращити ситуацію у Бундесвері і закрити ті прогалини, які виникли через недопрацювання за попередні роки", - сказала міністерка оборони Крістіне Ламбрехт. Вона також пригадала фразу Шольца про "поворотний момент" історії у зв’язку з відкритим нападом Росії на Україну.  

Ці проєкти є початковим етапом масштабного плану модернізації Бундесверу на 100 млрд євро, який анонсував німецький уряд раніше цього року. 

У посольстві США привітали рішення щодо F-35 jets, зазначивши, що це у майбутньому забезпечить НАТО надійні засоби стримування, та що американсько-німецьке партнерство в оборонній сфері зараз "сильніше, ніж будь-коли".

Теми: Німеччинаармія
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