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Парламент Германии утвердил восемь масштабных проектов для армии на 13 млрд евро

Четверг, 15 декабря 2022, 11:41

Парламент Германии дал согласие на предложенные министерством обороны восемь проектов модернизации и покупки вооружения для армии, в том числе американских истребителей F-35.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Общая стоимость предложенных проектов - около 13 млрд евро. Среди прочего, предполагается закупка новых штурмовых винтовок на замену G-36, средств связи, модернизация БМП "Пума", новые снегоходы.

"Наша цель - существенно улучшить ситуацию в Бундесвере и закрыть те пробелы, которые возникли из-за недоработки за предыдущие годы", - сказала министр обороны Кристине Ламбрехт. Она также вспомнила фразу Шольца о "поворотном моменте" истории в связи с открытым нападением России на Украину.

Эти проекты являются начальным этапом масштабного плана модернизации Бундесвера на 100 млрд евро, который анонсировало немецкое правительство ранее в этом году.

В посольстве США приветствовали решение по F-35 jets, отметив, что это в будущем обеспечит НАТО надежные средства сдерживания, и что американо-германское партнерство в оборонной сфере сейчас "сильнее, чем когда-либо".

Темы: Германияармия
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