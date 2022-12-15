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На річковому кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка: це вже 12-й потопельник з початку війни

Ірина БалачукЧетвер, 15 грудня 2022, 11:44
Тиса. Фото dpsu.gov.ua

На березі річки Тиса, що на межі Закарпатської області і Румунії, виявили тіло чоловіка – це вже 12-й подібний випадок з початку війни на цій річковій ділянці, де прикордонники фіксують найбільше спроб порушення держкордону.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно ДПСУ: "Про виявлення тіла людини на березі Тиси зі свого боку кордону повідомили румунські прикордонники. Чоловіка без ознак життя виявили учора (14 грудня – ред.) вранці. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника".

Деталі: Прикордонники зазначили, що від початку з 24 лютого, коли Росія вторглась в Україну, це вже дванадцятий випадок виявлення тіла чоловічої статі на українсько-румунській річковій ділянці кордону. У ДПСУ підкреслили, що на цій межі фіксують найбільше спроб порушення держкордону.

Прикордонники закликали людей, які хочуть незаконно покинути територію України, не ризикувати своїм життям і здоров’ям.

Повідомляється, що глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метрів, а ширина – 80 метрів. Занурюватися у холодну воду повноводних водойм небезпечно, підкреслили прикордонники.

Теми: УкраїнаРумуніякордон
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