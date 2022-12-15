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На речной границе с Румынией обнаружили тело мужчины: это уже 12-й утопленник с начала войны

Ирина БалачукЧетверг, 15 декабря 2022, 10:44
На речной границе с Румынией обнаружили тело мужчины: это уже 12-й утопленник с начала войны
Тиса. Фото dpsu.gov.ua

На берегу реки Тиса, что на границе Закарпатской области и Румынии, обнаружили тело мужчины – это уже 12-й подобный случай с начала войны на этом речном участке, где пограничники фиксируют больше всего попыток нарушения госграницы.

Источник: Госпогранслужба

Дословно ГПСУ: "Об обнаружении тела мужчины на берегу Тисы со своей стороны границы сообщили румынские пограничники. Мужчину без признаков жизни обнаружили вчера (14 декабря – ред.) утром. Никаких документов при нем не нашли. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника".

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Детали: Пограничники отметили, что с начала с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, это уже двенадцатый случай обнаружения тела мужского пола на украинско-румынском речном участке границы.

В ГПСУ подчеркнули, что на этом участке фиксируют больше всего попыток нарушения госграницы.

Пограничники призвали людей, которые хотят незаконно покинуть территорию Украины, не рисковать своей жизнью и здоровьем.

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Сообщатся, что глубина реки Тиса, по которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, местами достигает 2,5 метров, а ширина – 80 метров. Погружаться в холодную воду полноводных водоемов опасно, подытожили пограничники.

Темы: УкраинаРумынияграница
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