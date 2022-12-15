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РФ зранку поливає "Градами" Нікопольщину: є поранені, пошкоджені ЛЕП

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 11:54
Наслідку обстрілу Нікопольщини 15 грудня, фото з telegram очільника ова євгена євтушенко

Зранку 15 грудня російські військові вдарили з "Градів" та артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області, внаслідок чого отримали поранення двоє людей, є руйнування будинків і ліній електропередачі.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram про ситуацію в регіоні станом на 11:25

Пряма мова: "Від ранку росіяни уже кілька разів обстріляли Нікопольщину. Поцілили своїми "Градами" та важкою артилерією по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах". 

Деталі: За його словами, поранені двоє людей: 66-річний чоловік, якого доставили до лікарні, і  67-річна жінка, яка лікується удома. Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки обстрілу з’ясовуються.

 
 

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Теми: Дніпропетровська областьжертвивійнаНікополь
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