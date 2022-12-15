РФ зранку поливає "Градами" Нікопольщину: є поранені, пошкоджені ЛЕП

Зранку 15 грудня російські військові вдарили з "Градів" та артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області, внаслідок чого отримали поранення двоє людей, є руйнування будинків і ліній електропередачі.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram про ситуацію в регіоні станом на 11:25

Пряма мова: "Від ранку росіяни уже кілька разів обстріляли Нікопольщину. Поцілили своїми "Градами" та важкою артилерією по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах".

Деталі: За його словами, поранені двоє людей: 66-річний чоловік, якого доставили до лікарні, і 67-річна жінка, яка лікується удома. Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки обстрілу з’ясовуються.