Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ утром поливает "Градами" Никопольщину: есть раненые, повреждены ЛЭП

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 10:54
РФ утром поливает Градами Никопольщину: есть раненые, повреждены ЛЭП
Последствия обстрела Никопольщины 15 декабря, фото из telegram главы ова Евгения Евтушенко

Утром 15 декабря российские военные ударили с "Градов" и артиллерии по Никопольщине Днепропетровской области, в результате чего получили ранения двое людей, есть разрушения домов и линий электропередачи.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram о ситуации в регионе по состоянию на 11:25

Прямая речь: "С утра россияне уже несколько раз обстреляли Никопольщину. Ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Червоногригорьевской, Никопольской и Марганецкой громадам". 

Реклама:

Детали: По его словам, ранены два человека: 66-летний мужчина, которого доставили в больницу, и 67-летняя женщина, которая лечится дома. 

 
 

Темы: Днепропетровская областьжертвывойнаНикополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: