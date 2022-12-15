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РФ утром поливает "Градами" Никопольщину: есть раненые, повреждены ЛЭП

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 11:54
Последствия обстрела Никопольщины 15 декабря, фото из telegram главы ова Евгения Евтушенко

Утром 15 декабря российские военные ударили с "Градов" и артиллерии по Никопольщине Днепропетровской области, в результате чего получили ранения двое людей, есть разрушения домов и линий электропередачи.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram о ситуации в регионе по состоянию на 11:25

Прямая речь: "С утра россияне уже несколько раз обстреляли Никопольщину. Ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Червоногригорьевской, Никопольской и Марганецкой громадам". 

Детали: По его словам, ранены два человека: 66-летний мужчина, которого доставили в больницу, и 67-летняя женщина, которая лечится дома. 

 
 

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Темы: Днепропетровская областьжертвывойнаНикополь
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