РФ утром поливает "Градами" Никопольщину: есть раненые, повреждены ЛЭП

Утром 15 декабря российские военные ударили с "Градов" и артиллерии по Никопольщине Днепропетровской области, в результате чего получили ранения двое людей, есть разрушения домов и линий электропередачи.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram о ситуации в регионе по состоянию на 11:25

Прямая речь: "С утра россияне уже несколько раз обстреляли Никопольщину. Ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Червоногригорьевской, Никопольской и Марганецкой громадам".

Детали: По его словам, ранены два человека: 66-летний мужчина, которого доставили в больницу, и 67-летняя женщина, которая лечится дома.