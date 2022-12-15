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США удвічі розширюють програму підготовки українських військових у Німеччині - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 12:18

Пентагон розширює програму підготовки для українських військових, яку для них проводять на базі у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох американських посадовців, які коментували на умовах анонімності.

За їхніми словами, президент Джо Байден вже схвалив відповідне рішення цього тижня і з початку 2023 року навчання в американських інструкторів щомісяця зможуть проходити близько батальйона українських військових, 600-800 осіб. 

Зараз щомісячно навчання проходять близько 300 осіб. Від початку повномасштабної війни американські інструктори навчили близько 3100 українців, переважно невеликими групами, яких готували до роботи з певними системами озброєння, як HIMARS. 

Також дещо зміниться сама програма тренування: планується навчати більші групи, щоб вони відпрацьовували передові тактики ведення бою, у тому числі спільні навчання, коли піхота вчиться діяти у координації з артилеристами. 

Рішення прийняли саме зараз нібито через те, що раніше українське командування остерігалося відпускати з передової на навчання більшу кількість людей, але з настанням зими інтенсивність бойових дій може бути нижчою. 

Співрозмовники розповіли, що розширення програми певною мірою є поновленням тих навчальних програм, які США та інші союзники проводили для українських військових з 2015 року до початку повномасштабної війни на Яворівському полігоні.

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Теми: СШАНімеччинаарміяУкраїна
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