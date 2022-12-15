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США вдвое расширяют программу подготовки украинских военных в Германии - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 12:18

Пентагон расширяет программу подготовки для украинских военных, которую для них проводят на базе в Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, комментировавших на условиях анонимности.

По их словам, президент Джо Байден уже одобрил соответствующее решение на этой неделе и с начала 2023 года обучение у американских инструкторов ежемесячно смогут проходить около батальона украинских военных, 600-800 человек.

Сейчас ежемесячно обучение проходят около 300 человек. С начала полномасштабной войны американские инструкторы обучили около 3100 украинцев, преимущественно небольшими группами, которых готовили к работе с определенными системами вооружения, такими как HIMARS.

Также несколько изменится сама программа тренировки: планируется обучать большие группы, чтобы они отрабатывали передовые тактики ведения боя, в том числе совместные учения, когда пехота учится действовать в координации с артиллеристами.

Решение приняли именно сейчас якобы из-за того, что ранее украинское командование остерегалось отпускать с передовой на учения большее количество людей, но с наступлением зимы интенсивность боевых действий может быть ниже.

Собеседники рассказали, что расширение программы в определенной степени является возобновлением тех учебных программ, которые США и другие союзники проводили для украинских военных с 2015 года до начала полномасштабной войны на Яворовском полигоне.

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Темы: СШАГерманияармияУкраина
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