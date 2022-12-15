СБУ затримала "керівницю ВДА", яка допомогла РФ з псевдореферендумом

Служба безпеки України затримала одну з "керівниць" створеної окупантами "військової адміністрації" Ізюмського району, яка допомогла сфальсифікувати результати "референдуму" на Харківщині.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Харківської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За інформацією слідства, 43-річна жителька Ізюмського району підтримала російських військових під час тимчасової окупації регіону та на початку червня обійняла посаду "помічника керівника відділу (с. Морозівка). У серпні колаборантка отримала "підвищення" та стала "начальницею Савінського територіального відділу Ізюмської ВДА".

Жінка збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації, щоб в подальшому використовувати їх для фальсифікації результатів так званого "референдуму". Крім того, за інформацією правоохоронців, активно підшукувала "однодумців" та намагалась залучити їх до співпраці з РФ в обмін на "посади", гроші і лояльність окупантів.

Після звільнення Харківщини жінка намагалась переховуватись в Ізюмському району, однак її затримали співробітники СБУ. Їй повідомлено про про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.