СБУ задержала "начальницу ВГА", которая помогла РФ с псевдореферендумом

Служба безопасности Украины задержала одну из "руководительниц" созданной оккупантами "военной администрации" Изюмского района, которая помогла фальсифицировать результаты "референдума" на Харьковщине.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По информации следствия, 43-летняя жительница Изюмского района поддержала российских военных во время временной оккупации региона и в начале июня заняла должность "помощника руководителя отдела (с. Морозовка). В августе коллаборационистка получила "повышение" и стала "начальницей Савинского территориального отдела Изюмской ОГА".

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Женщина собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию, чтобы в дальнейшем использовать их для фальсификации результатов так называемого "референдума". Кроме того, по информации правоохранителей, активно подыскивала "единомышленников" и пыталась привлечь их к сотрудничеству с РФ в обмен на "должности", деньги и лояльность оккупантов

После освобождения Харьковщины женщина пыталась скрываться в Изюмском районе, однако ее задержали сотрудники СБУ. Ей сообщено о о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.