Країни Балтії та Польща блокують нові санкції проти РФ, виступаючи проти їх послаблення

Країни Балтії та Польща блокують ухвалення нового пакета санкцій Європейського Союзу, оскільки деякі країни запропонували пом'якшити їх під приводом забезпечення експорту продовольства.

Про це сказав у парламенті міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Спочатку це був список із 1500 осіб і компаній, зараз він трохи звузився. Ці пропозиції звільнили би приватні кошти, якби держави виявили зв'язок цих коштів із продовольчою безпекою. Важко сказати, як приватні кошти олігархів пов'язані з продовольчою безпекою - ми порушували це питання. Ми розуміємо і занепокоєння партнерів у Європі в деяких конкретних випадках", - сказав Ландсбергіс.

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Однак, за його словами, у таких випадках ситуацію можна вирішувати за допомогою пояснень Єврокомісії.

"Якби зробили такого розміру політичну діру, яку схвалили б усі країни ЄС, я думаю, це використовували б не тільки для вирішення всіх питань, а й для значного обходу санкцій. Ця дискусія триває. Литва і Польща зупинили ухвалення пакета. Можливо, дискусію перенесуть на Європейську раду", - сказав міністр.

За словами Ландсбергіса, Литва і Польща зупинили ухвалення дев'ятого пакета, цю позицію підтримують й інші країни Балтії.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, зі свого боку, заявила, що Росія намагається використати наратив про те, що санкції ЄС зупиняють сільськогосподарське виробництво в країнах третього світу.

"У світі існує наратив, який просувається Росією, що санкції Євросоюзу якось відповідальні за зростання цін на харчі, особливо в країнах третього світу, хоча всім чудово відомо, що жодне сільськогосподарське виробництво не під санкціями і це ніяк не пов'язано. Деякі олігархи і компанії, пов'язані з бізнесом добрив, потрапили під санкції", - пояснила вона журналістам у Сеймі.

Глава литовського уряду зазначила, що близько 10 країн пропонують пом'якшити санкції, але не назвала, які саме.

Нагадаємо, посли країни ЄС в Брюсселі в середу не змогли затвердити дев’ятий пакет санкцій проти Росії через її широкомасштабне вторгнення в Україну.

До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.