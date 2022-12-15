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Страны Балтии и Польша блокируют новые санкции против РФ, выступая против их ослабления

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 12:15
Страны Балтии и Польша блокируют новые санкции против РФ, выступая против их ослабления
Габриелюс Ландсбергис, скриншот

Страны Балтии и Польша блокируют принятие нового пакета санкций Европейского Союза, поскольку некоторые страны предложили смягчить их под предлогом обеспечения экспорта продовольствия.

Об этом сказал в парламенте министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Сначала это был список из 1500 человек и компаний, сейчас он немного сузился. Эти предложения освободили бы из-под санкций частные средства, если  бы государства обнаружили связь этих средств с продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью - мы поднимали этот вопрос. Мы понимаем и беспокойство партнеров в Европе в некоторых конкретных случаях", - сказал Ландсбергис.

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Однако, по его словам, в таких случаях ситуацию можно решать с помощью объяснений Еврокомиссии.

"Если бы сделали такого размера политическую дыру, которую одобрили бы все страны ЕС, я думаю, это использовали бы не только для решения всех вопросов, но и для значительного обхода санкций. Эта дискуссия продолжается. Литва и Польша остановили принятие пакета. Возможно, дискуссию перенесут на Европейский совет", - сказал министр.

По словам Ландсбергиса, Литва и Польша остановили принятие девятого пакета, эту позицию поддерживают и другие страны Балтии.

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, со своей стороны, заявила, что Россия пытается использовать нарратив о том, что санкции ЕС останавливают сельскохозяйственное производство в странах третьего мира.

"В мире существует нарратив, который продвигается Россией, что санкции Евросоюза как-то ответственны за рост цен на продовольствие, особенно в странах третьего мира, хотя всем прекрасно известно, что ни одно сельскохозяйственное производство не под санкциями и это никак не связано. Некоторые олигархи и компании, связанные с бизнесом удобрений, попали под санкции", - пояснила она журналистам в Сейме.

Глава литовского правительства отметила, что около 10 стран предлагают смягчить санкции, но не назвала, какие именно.

Напомним, послы страны ЕС в Брюсселе в среду не смогли утвердить девятый пакет санкций против России из-за ее широкомасштабного вторжения в Украину.

В санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.

Темы: ПольшаБалтиясанкцииРосcия
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