Росія знову вивела в Чорне море корабель з "Калібрами"

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 російських кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 8 ракет.

Джерело: Військово-морські сили у Facebook і "Радіо Свобода"

Деталі: За даними ВМС, перед цим 6 днів поспіль російських "Калібрів" у Чорному морі не було.

Реклама:

Крім того, в Азовському морі ворог тримає 2 кораблі, в Середземному морі – 9, з них 5 носіїв "Калібрів", загальний залп – 72 ракети.

Чому це важливо: Росія з використанням безпілотників і крилатих ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. У тому числі ракети запускаються з акваторії Чорного моря.

За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені (аварійні) відключення електроенергії.