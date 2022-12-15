Россия снова вывела в Черное море корабль с "Калибрами"

В Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 8 ракет.

Источник: Военно-морские силы в Facebook и "Радио Свобода"

Детали: По данным ВМС, перед этим 6 дней подряд российских "Калибров" в Черном море не было.

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Кроме того, в Азовском море враг держит 2 корабля, в Средиземном море - 9, из них 5 носителей "Калибров", общий залп - 72 ракеты.

Почему это важно: Россия с использованием беспилотников и крылатых ракет начала массированные удары по украинской энергетической системе два месяца назад, 10 октября. В том числе ракеты запускаются из акватории Черного моря.

За это время ей удалось вывести из строя значительную часть системы, в Украине осуществляются как плановые, так и экстренные (аварийные) отключения электроэнергии.