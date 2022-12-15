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Кремль нарощує виробництво військовї техніки – Генштаб ЗСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 12:27
Кремль нарощує виробництво військовї техніки – Генштаб ЗСУ
Олексій Громов. фото Армія Inform

Росія нарощує показники виробництва військової техніки, але при цьому - за рахунок зниження її якості.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center

Пряма мова: "Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, в тому числі за рахунок зниження якості продукції.

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А також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання".

Деталі: За словами Громова, з огляду на успіхи ЗСУ на Херсонському та Харківському напрямках, воєнно-політичне керівництво РФ було змушене внести відповідні зміни у свої оперативні плани щодо захоплення України.

На думку Генштабу, в найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями України.

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Теми: війнаРосія
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