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Кремль наращивает производство военной техники – Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 12:27
Кремль наращивает производство военной техники – Генштаб ВСУ
Алексей Громов. фото Армія Inform

Россия наращивает показатели производства военной техники, но при этом - за счет снижения ее качества.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center

Прямая речь: "Для обеспечения количественного преимущества в вооружении и военной технике на поле боя Кремль наращивает показатели собственного производства техники, в том числе за счет снижения качества продукции.

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А также активирует заключение договоров с другими странами об их поставках".

Детали: По словам Громова, учитывая успехи ВСУ на Херсонском и Харьковском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины.

По мнению Генштаба, в ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи по установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями Украины.

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Темы: войнаРосcия
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