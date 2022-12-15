Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль наращивает производство военной техники – Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 13:27
Алексей Громов. фото Армія Inform

Россия наращивает показатели производства военной техники, но при этом - за счет снижения ее качества.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center

Прямая речь: "Для обеспечения количественного преимущества в вооружении и военной технике на поле боя Кремль наращивает показатели собственного производства техники, в том числе за счет снижения качества продукции.

А также активирует заключение договоров с другими странами об их поставках".

Детали: По словам Громова, учитывая успехи ВСУ на Херсонском и Харьковском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины.

По мнению Генштаба, в ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи по установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями Украины.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации

США рассказали, как санкции повлияли на экономику РФ: Путину уже не хватает денег

По Киеву выпустили более 40 ракет, 37 из них сбиты – КГВА

Кличко рассказал, как будет жить Киев, если блэкаут продлится долго

"Охотника" на HIMARS приговорили к 12 годам тюрьмы

Во Львове нашли склад ворованных запчастей к МиГам

Все новости...
война
Зеленский: Чем быстрее Путин признает ошибку и отступит, тем дольше проживет он сам и его окружение
ВСУ готовят новую крупную операцию
Россия ударила по инфраструктуре Харькова – мэр
Последние новости
13:45
ФИФА отказала Зеленскому в просьбе распространить послание мира на финале ЧМ – CNN
13:43
В Киевском метрополитене объяснили, почему не возобновили движение после отбоя тревоги
13:41
Взорвался на мини: 19-летний боец с протезом ноги планирует вернуться на фронт
13:32
Над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 ракет оккупантов - ОГА
13:19
"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации
13:09
США рассказали, как санкции повлияли на экономику РФ: Путину уже не хватает денег
13:07
По Киеву выпустили более 40 ракет, 37 из них сбиты – КГВА
13:06
Кличко рассказал, как будет жить Киев, если блэкаут продлится долго
13:02
Международная финансовая корпорация выделила $2 миллиарда на поддержку инвестиций в Украину – Минэкономики
12:49
видеоВзрывы российских ракет в Украине сняли с самолета в Молдове
Все новости...