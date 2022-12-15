Головнокомандувач про мобілізацію: У нас достатньо людей, нам потрібна зброя

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний каже, що українське військо достатньо укомплектоване, але потребує більше зброї.

Джерело: Залужний в інтерв’ю виданню The Economist

Деталі: Журналісти поцікавилися, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації, головнокомандувач відповів наступне:

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Пряма мова: "Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч.

Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси...".

Нагадаємо: У серпні 2022 року міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці.

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Чому це важливо: Військове і політичне керівництво України неодноразово наголошували на тому, що найбільшою цінністю є життя українських громадян загалом та військових ЗСУ зокрема.