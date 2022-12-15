Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Головнокомандувач про мобілізацію: У нас достатньо людей, нам потрібна зброя

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 13:42
Головнокомандувач про мобілізацію: У нас достатньо людей, нам потрібна зброя
ілюстративне фото ЗСУ

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний каже, що українське військо достатньо укомплектоване, але потребує більше зброї.

Джерело: Залужний в інтерв’ю виданню The Economist

Деталі: Журналісти поцікавилися, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації, головнокомандувач відповів наступне:

Реклама:

Пряма мова: "Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч.

Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси...".

Нагадаємо: У серпні 2022 року міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Військове і політичне керівництво України неодноразово наголошували на тому, що найбільшою цінністю є життя українських громадян загалом та військових ЗСУ зокрема.

Теми: Залужнийвійнамобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Залужний
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Останні новини
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: