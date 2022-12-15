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Главнокомандующий о мобилизации: У нас достаточно людей, нам нужно оружие

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 13:42
Главнокомандующий о мобилизации: У нас достаточно людей, нам нужно оружие
иллюстративное фото ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный говорит, что украинское войско достаточно укомплектовано, но нуждается в большем количестве оружия.

Источник: Залужный в интервью изданию The Economist

Детали: Журналисты поинтересовались, необходима ли Украине новая волна мобилизации, главнокомандующий ответил следующее:

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Прямая речь: "Мы уже проводим ее в том виде, в котором она есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что я имею. У меня есть достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч.

Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы...".

Напомним: В августе 2022 года министр обороны Алексей Резников отмечал, что Вооруженные силы Украины пока не нуждаются в увеличении общего количества личного состава, мобилизации подлежат конкретные специалисты.

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Почему это важно: Военное и политическое руководство Украины неоднократно подчеркивали, что наибольшей ценностью является жизнь украинских граждан в целом и военных ВСУ в частности.

Темы: Залужныйвойнамобилизация
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