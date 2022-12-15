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Росія вдарила по інфраструктурі Харкова – мер

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 13:48
Росія вдарила по інфраструктурі Харкова – мер
Харків, фото УП

Російські військові вдень 15 грудня завдали ударів по інфраструктурі Харкова – жителів міста та області закликають залишатися в укриттях. 

Джерело: мер міста Ігор Терехов в Telegram, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова Терехова: "У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними і за можливості перебувати в укриттях".

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Деталі: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив нові удари російських військових та закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях. В області оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 15:20: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є влучання у Холодногірському районі Харкова. Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Станом на 15:20 постраждалих немає. 

Теми: ХарківХарківська областьвійнавибух
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