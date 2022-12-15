Россия ударила по инфраструктуре Харькова – мэр
Российские военные днем 15 декабря нанесли удары по инфраструктуре Харькова – жителей города и области призывают оставаться в укрытиях.
Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Терехова: "В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях".
Детали: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил новые удары российских военных и призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях. В области объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 15:20: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадание в Холодногорском районе Харькова. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. По состоянию на 15.20 пострадавших нет