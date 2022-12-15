ЗСУ готують нову велику операцію

Збройні сили України готуються до великої військової операції, але поки її не видно.

Джерело: інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виданню The Economist

Пряма мова: "З такими ресурсами (які є - УП) я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією з них. Вона вже на підході, але ви її ще не бачите".

Деталі: Залужний пояснив, що кількість снарядів обмежена не тільки в української армії, а й у наших союзників на Заході. Адже вони дуже дорогі, і якщо їх використати надто багато, Європі "не буде на що жити".

Тому майбутня операція не потребуватиме багато снарядів.