ЗСУ готують нову велику операцію
Четвер, 15 грудня 2022, 15:19
Збройні сили України готуються до великої військової операції, але поки її не видно.
Джерело: інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виданню The Economist
Пряма мова: "З такими ресурсами (які є - УП) я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією з них. Вона вже на підході, але ви її ще не бачите".
Деталі: Залужний пояснив, що кількість снарядів обмежена не тільки в української армії, а й у наших союзників на Заході. Адже вони дуже дорогі, і якщо їх використати надто багато, Європі "не буде на що жити".
Тому майбутня операція не потребуватиме багато снарядів.
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