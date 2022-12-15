ВСУ готовят новую крупную операцию

Вооруженные силы Украины готовятся к большой военной операции, но пока ее еще не видно.

Источник: интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist

Прямая речь: "С такими ресурсами (которые есть - УП) я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной из них. Она уже на подходе, но вы ее еще не видите".

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Детали: Залужный объяснил, что количество снарядов ограничено не только у украинской армии, но и у наших союзников на Западе. Ведь они очень дорогие, и если их использовать слишком много, Европе "не на что будет жить".

Поэтому будущая операция не потребует много снарядов.