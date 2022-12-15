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РФ мінує берег Криму, щоб не висадився український десант – розвідка

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 15:40
Мінування берегової лінії в окупованому Криму, фото з пресслужби розвідки

В тимчасово окупованому Криму частково мінують берегову лінію, щоб не допустити висадки українського десанту. 

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Дослівно: "Росіяни в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей". 

Деталі: Крім того, окупанти продовжують встановлювати протитанкові тетраедри, щоб зупинити просування важкої техніки.

 
 
 

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Теми: КриммінуванняЗбройні силиокупація
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