РФ мінує берег Криму, щоб не висадився український десант – розвідка
Четвер, 15 грудня 2022, 14:40
В тимчасово окупованому Криму частково мінують берегову лінію, щоб не допустити висадки українського десанту.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України
Дослівно: "Росіяни в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей".
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Деталі: Крім того, окупанти продовжують встановлювати протитанкові тетраедри, щоб зупинити просування важкої техніки.