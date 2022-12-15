РФ мінує берег Криму, щоб не висадився український десант – розвідка

Мінування берегової лінії в окупованому Криму, фото з пресслужби розвідки

В тимчасово окупованому Криму частково мінують берегову лінію, щоб не допустити висадки українського десанту.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Росіяни в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей".

Деталі: Крім того, окупанти продовжують встановлювати протитанкові тетраедри, щоб зупинити просування важкої техніки.