РФ минирует берег Крыма, чтобы не высадился украинский десант – разведка
Четверг, 15 декабря 2022, 14:40
Во временно оккупированном Крыму частично минируют береговую линию, чтобы не допустить высадки украинского десанта.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины
Дословно: "Россияне в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей".
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Детали: Кроме того, оккупанты продолжают устанавливать противотанковые тетраэдры, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.