РФ минирует берег Крыма, чтобы не высадился украинский десант – разведка

Минирование береговой линии в оккупированном Крыму, фото из пресс-службы разведки

Во временно оккупированном Крыму частично минируют береговую линию, чтобы не допустить высадки украинского десанта.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Россияне в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей".

Детали: Кроме того, оккупанты продолжают устанавливать противотанковые тетраэдры, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.