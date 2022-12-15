"Перед нами хохли, збоку хохли і справа. І нас х*й відводити хочуть": окупанти панікують - СБУ

Служба безпеки України зазначає, що під натиском Збройних сил України окупанти втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил.

Джерело: телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ

Деталі: Росіянин, який воює в районі Кремінної, розповідає дружині про умови на передовій - фактично без води -, про "дружній" вогонь, яким підрозділи РФ нищасть своїх же, та мобілізованих, яких 200-тими відвантажують не по людині, а пакетами.

Дослівно окупант: "Офицер говорит: "надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад…

…шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего.

…Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день".

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…Неправильную они корректировку ввели. Всё поразъ*бали у нас, наши же".

Дослівно українська спецслужба: "За таких обставин дійсно важко не запанікувати: шансів уціліти у рашиста мало.

Однак СБУ нагадує про "гарячу лінію" +38 093 688 68 88.

Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і, зрештою, повернутися додому".