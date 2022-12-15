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"Перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа. И нас х*й отводить хотят": оккупанты паникуют - СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 16:12

Служба безопасности Украины отмечает, что под натиском Вооруженных сил Украины оккупанты теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше всего сил.

Источник: телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ

Детали: Россиянин, который воюет в районе Кременной, рассказывает жене об условиях на передовой - фактически без воды -, о "дружественном" огне, которым подразделения РФ уничтожают своих же, и мобилизованных, которых 200-тыми отгружают не по человеку, а пакетами.

Дословно оккупант: "Офицер говорит: "надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад…

…шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего.

Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день.

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…Неправильную они корректировку ввели. Всё поразъ*бали у нас, наши же".

Дословно украинская спецслужба: "При таких обстоятельствах действительно трудно не запаниковать: шансов уцелеть у рашиста мало.

Однако СБУ напоминает о "горячей линии" +38 093 688 68 88.

Позвонив на нее, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и, наконец, вернуться домой".

Темы: СБУвойна
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