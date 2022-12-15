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З початку війни Залужний звільнив десятьох генералів, ще один - застрелився

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 16:27
Валерій Залужний. фото Генштабу ЗСУ

З початку війни з лав Збройних сил України звільнили 10 генералів, ще один наклав на себе руки.

Джерело: головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist

Деталі: Оскільки генерал Залужний замолодий, щоб служити в радянській армії, тому уникнув прищеплення її культури "командирства", яка винагороджувала слухняність і придушувала ініціативу. Водночас це не означає, що він не є вольовим, описує видання Залужного.

Пряма мова головнокомандувача: "Завжди можна бути нормальним... залишатися людиною в будь-якій ситуації - це найголовніше. З початку війни я звільнив десятьох (генералів), тому що вони не справлялися. Ще один - застрелився".

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Теми: Залужнийарміявійна
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