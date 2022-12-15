Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С начала войны Залужный уволил десять генералов, еще один - застрелился

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 16:27
Валерий Залужный. фото Генштаба ВСУ

С начала войны из рядов Вооруженных сил Украины уволили 10 генералов, еще один покончил с собой.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью изданию The Economist

Детали: Поскольку генерал Залужный слишком молод, чтобы служить в советской армии, поэтому избежал привития ее культуры "командирства", которая вознаграждала послушание и подавляла инициативу. В то же время это не означает, что он не является волевым, описывает издание Залужного.

Прямая речь главнокомандующего: "Всегда можно быть нормальным... оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное. С начала войны я уволил десятерых (генералов), потому что они не справлялись. Еще один - застрелился".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Залужныйармиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ЕС окончательно одобрил 9 пакет санкций против России

Украинские силы сбили 60 из 76 ракет, которые выпустила Россия

Метро в Киеве работает как укрытие, поезда в пятницу не будут курсировать

ФИФА отказала Зеленскому в просьбе распространить послание мира на финале ЧМ – CNN

США рассказали, как санкции повлияли на экономику РФ: Путину уже не хватает денег

Кличко рассказал, как будет жить Киев, если блэкаут продлится долго

Все новости...
Залужный
Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского – СМИ
Залужный: С таким врагом не только нужно, но и возможно воевать до самого конца
Россияне готовят 200 тысяч солдат. Не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев – Залужный
Последние новости
16:38
Сербия планирует расширить газовую инфраструктуру, чтобы избавиться от зависимости от РФ
16:26
Враг в очередной раз обстрелял объект ДТЭК: эта атака стала двадцатой
16:23
Путин и Лукашенко возьмут на встречу министров обороны Шойгу и Хренина
16:04
Укрпочта получит €4,5 млн гранта от ЕБРР на терминалы спутникового интернета и генератора
16:03
РФ утром около 40 раз обстреляла Сумскую область
16:00
Что делать, если нужна медицинская помощь, а связи нет – объясняет Минздрав
15:51
В Украину пришел первый груз оборудования для ремонта энергетики из США - посол
15:39
Россияне за четверг убили 14 мирных украинцев - власти
15:31
Япония увеличивает расходы на оборону до $320 миллиардов: будут производить ракеты и истребители
15:19
фото, видеоВо время атаки на Украину несколько вражеских ракет могли упасть возле российского Волгограда
Все новости...