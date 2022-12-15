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С начала войны Залужный уволил десять генералов, еще один - застрелился

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 15:27
С начала войны Залужный уволил десять генералов, еще один - застрелился
Валерий Залужный. фото Генштаба ВСУ

С начала войны из рядов Вооруженных сил Украины уволили 10 генералов, еще один покончил с собой.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью изданию The Economist

Детали: Поскольку генерал Залужный слишком молод, чтобы служить в советской армии, поэтому избежал привития ее культуры "командирства", которая вознаграждала послушание и подавляла инициативу. В то же время это не означает, что он не является волевым, описывает издание Залужного.

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Прямая речь главнокомандующего: "Всегда можно быть нормальным... оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное. С начала войны я уволил десятерых (генералов), потому что они не справлялись. Еще один - застрелился".

Темы: Залужныйармиявойна
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