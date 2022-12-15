Депутат ОПЗЖ передав окупантам заводи на Запоріжжі, тепер ховається від СБУ

СБУ викрила колишнього голову Пологівської райради Запорізької області і місцевого депутата забороненої партії ОПЗЖ, який передав російським загарбникам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі.

Джерело: Служба безпеки України в Telegram

Деталі: За даними СБУ, після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації.

Перебуваючи на "посаді", колаборант виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь РФ.

Зокрема, потужності об’єктів хімічної та харчової індустрії області Москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань Росії.

Для цього зрадник здійснив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "военно-гражданской администрации".

Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати "податки" до бюджету РФ і постачати готову продукцію до країни-агресора.

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Для координування роботи колаборанта за ним був "закріплений" російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання "передачі" агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі.

Крім цього депутат ОПЗЖ брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був "персонажем" псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у колабораційній діяльності.

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території України. Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.

Прізвище злочинця спецслужба не називає, але показала його фото.

"Українська правда" з'ясувала, про кого йдеться. Це - колаборант Сергій Калашник.

У листопаді ЗМІ повідомляли, що у Пологах Запорізької області підірвали авто зрадника. Він вижив, але отримав пораненні і був шпиталізований.