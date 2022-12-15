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Депутат ОПЗЖ передав окупантам заводи на Запоріжжі, тепер ховається від СБУ

Євген КізіловЧетвер, 15 грудня 2022, 15:49
Депутат ОПЗЖ передав окупантам заводи на Запоріжжі, тепер ховається від СБУ
Сергій Калашник, фото СБУ

СБУ викрила колишнього голову Пологівської райради Запорізької області і місцевого депутата забороненої партії ОПЗЖ, який передав російським загарбникам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі.

Джерело: Служба безпеки України в Telegram

Деталі: За даними СБУ, після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації.

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Перебуваючи на "посаді", колаборант виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь РФ.

Зокрема, потужності об’єктів хімічної та харчової індустрії області Москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань Росії.

Для цього зрадник здійснив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "военно-гражданской администрации".

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Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати "податки" до бюджету РФ і постачати готову продукцію до країни-агресора.

Для координування роботи колаборанта за ним був "закріплений" російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання "передачі" агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі.

Крім цього депутат ОПЗЖ брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був "персонажем" псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у колабораційній діяльності.

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території України. Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.

Прізвище злочинця спецслужба не називає, але показала його фото.

"Українська правда" з'ясувала, про кого йдеться. Це - колаборант Сергій Калашник.

У листопаді ЗМІ повідомляли, що у Пологах Запорізької області підірвали авто зрадника. Він вижив, але отримав пораненні і був шпиталізований.

Теми: Запорізька областьколабораціяСБУ
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