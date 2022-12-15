Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат ОПЗЖ передал оккупантам заводы на Запорожье, теперь скрывается от СБУ

Евгений КизиловЧетверг, 15 декабря 2022, 16:49
Сергей Калашник, фото СБУ

СБУ разоблачила бывшего председателя Пологовского райсовета Запорожской области и местного депутата запрещенной партии ОПЗЖ, который передал российским захватчикам заводы пищевой и химической промышленности на Запорожье.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По данным СБУ, после захвата части региона он один из первых поддержал захватчиков. За это его назначили главой местной оккупационной администрации.

Находясь на "должности", коллаборационист выполнял указания Кремля по перестройке работы украинских предприятий в пользу РФ.

В частности, мощности объектов химической и пищевой индустрии области Москва планировала использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок России.

Для этого предатель осуществил "инвентаризацию" местного бизнеса и обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации".

Также он заставлял менеджмент украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ и поставлять готовую продукцию в Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Для координирования работы коллаборанта за ним был "закреплен" российский куратор - заместитель губернатора Пензенской области. Именно с ним вражеский приспешник согласовывал вопросы "передачи" агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе.

Кроме этого депутат ОПЗЖ принимал активное участие в пропагандистских проектах Кремля и был "персонажем" псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма Охлобыстина.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Сейчас коллаборант скрывается на временно оккупированной территории Украины. Впрочем, СБУ установила места его пребывания и проводит мероприятия для привлечения к ответственности.

Фамилию преступника спецслужба не называет, но показала его фото.

"Украинская правда" выяснила, о ком идет речь. Это - коллаборационист Сергей Калашник.

В ноябре СМИ сообщали, что в Пологах Запорожской области взорвали авто предателя. Он выжил, но получил ранения и был госпитализирован.

Темы: Запорожская областьколлаборационизмСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоВо время атаки на Украину несколько вражеских ракет могли упасть возле российского Волгограда

ЕС окончательно одобрил 9 пакет санкций против России

Метро в Киеве работает как укрытие, поезда в пятницу не будут курсировать

ФИФА отказала Зеленскому в просьбе распространить послание мира на финале ЧМ – CNN

США рассказали, как санкции повлияли на экономику РФ: Путину уже не хватает денег

Кличко рассказал, как будет жить Киев, если блэкаут продлится долго

Все новости...
Запорожская область
Оккупанты выпустили ракеты по Орехову на Запорожье, ранены 2 работников водоканала - ОВА
ВСУ снова попали в район сосредоточения захватчиков в Запорожской области – Генштаб
Генштаб: В Кадиевке убито до 60 захватчиков, в Мелитополе – руководство 58 армии РФ
Последние новости
17:37
фотоВ Николаеве из маскировочных сеток создали фронтовую елку
17:36
На границе с РФ 15 км очереди из грузовиков с зерном, которое воруют оккупанты – советник мэра Мариуполя
17:16
Строительство нового жилья в Украине сократилось вдвое – Госстат
17:05
Оккупанты вводят круглосуточную комендантскую под Мелитополем и в Бердянске, Мариуполь укрепляют
16:54
фотоВ Британии создали статую Путина с головой-членом для помощи ВСУ и бросания яйцами
16:38
Сербия планирует расширить газовую инфраструктуру, чтобы избавиться от зависимости от РФ
16:26
Враг в очередной раз обстрелял объект ДТЭК: эта атака стала двадцатой
16:23
Путин и Лукашенко возьмут на встречу министров обороны Шойгу и Хренина
16:04
Укрпочта получит €4,5 млн гранта от ЕБРР на терминалы спутникового интернета и генератора
16:03
РФ утром около 40 раз обстреляла Сумскую область
Все новости...