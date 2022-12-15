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Депутат ОПЗЖ передал оккупантам заводы на Запорожье, теперь скрывается от СБУ

Евгений КизиловЧетверг, 15 декабря 2022, 15:49
Депутат ОПЗЖ передал оккупантам заводы на Запорожье, теперь скрывается от СБУ
Сергей Калашник, фото СБУ

СБУ разоблачила бывшего председателя Пологовского райсовета Запорожской области и местного депутата запрещенной партии ОПЗЖ, который передал российским захватчикам заводы пищевой и химической промышленности на Запорожье.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По данным СБУ, после захвата части региона он один из первых поддержал захватчиков. За это его назначили главой местной оккупационной администрации.

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Находясь на "должности", коллаборационист выполнял указания Кремля по перестройке работы украинских предприятий в пользу РФ.

В частности, мощности объектов химической и пищевой индустрии области Москва планировала использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок России.

Для этого предатель осуществил "инвентаризацию" местного бизнеса и обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации".

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Также он заставлял менеджмент украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ и поставлять готовую продукцию в Россию.

Для координирования работы коллаборанта за ним был "закреплен" российский куратор - заместитель губернатора Пензенской области. Именно с ним вражеский приспешник согласовывал вопросы "передачи" агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе.

Кроме этого депутат ОПЗЖ принимал активное участие в пропагандистских проектах Кремля и был "персонажем" псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма Охлобыстина.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Сейчас коллаборант скрывается на временно оккупированной территории Украины. Впрочем, СБУ установила места его пребывания и проводит мероприятия для привлечения к ответственности.

Фамилию преступника спецслужба не называет, но показала его фото.

"Украинская правда" выяснила, о ком идет речь. Это - коллаборационист Сергей Калашник.

В ноябре СМИ сообщали, что в Пологах Запорожской области взорвали авто предателя. Он выжил, но получил ранения и был госпитализирован.

Темы: Запорожская областьколлаборационизмСБУ
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