Депутат ОПЗЖ передал оккупантам заводы на Запорожье, теперь скрывается от СБУ

СБУ разоблачила бывшего председателя Пологовского райсовета Запорожской области и местного депутата запрещенной партии ОПЗЖ, который передал российским захватчикам заводы пищевой и химической промышленности на Запорожье.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По данным СБУ, после захвата части региона он один из первых поддержал захватчиков. За это его назначили главой местной оккупационной администрации.

Находясь на "должности", коллаборационист выполнял указания Кремля по перестройке работы украинских предприятий в пользу РФ.

В частности, мощности объектов химической и пищевой индустрии области Москва планировала использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок России.

Для этого предатель осуществил "инвентаризацию" местного бизнеса и обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации".

Также он заставлял менеджмент украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ и поставлять готовую продукцию в Россию.

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Для координирования работы коллаборанта за ним был "закреплен" российский куратор - заместитель губернатора Пензенской области. Именно с ним вражеский приспешник согласовывал вопросы "передачи" агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе.

Кроме этого депутат ОПЗЖ принимал активное участие в пропагандистских проектах Кремля и был "персонажем" псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма Охлобыстина.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Сейчас коллаборант скрывается на временно оккупированной территории Украины. Впрочем, СБУ установила места его пребывания и проводит мероприятия для привлечения к ответственности.

Фамилию преступника спецслужба не называет, но показала его фото.

"Украинская правда" выяснила, о ком идет речь. Это - коллаборационист Сергей Калашник.

В ноябре СМИ сообщали, что в Пологах Запорожской области взорвали авто предателя. Он выжил, но получил ранения и был госпитализирован.