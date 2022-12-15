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Гранатометом з України, що вибухнув у поліції Польщі, "бавились" поліцейські - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 17:22
ілюстративне фото з Твіттера

За неофіційними даними, причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі напередодні став подарований в Україні гранатомет, яким "гралися" поліцейські.

Про це з посиланням на джерела пише видання Wyborcza, повідомляє "Європейська правда".

"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". Причина інциденту не встановлена, але за словами однієї особи, яка має доступ до місця події, з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - пише видання.

Також видання пише про деталі госпіталізації головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика внаслідок інциденту. Відзначається, що  в результаті вибуху комендувач поліції втратив слух, але незабаром він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.

У четвер міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в будівлі Головного управління поліції вибухнув "подарунок з України".

Міністерство не уточнило, про який подарунок ідеться. Водночас, у відомстві зазначили, що подарунок був зроблений від одного з керівників українських служб, з якими зустрічався Шимчик.

Внаслідок вибуху в Головному управлінні поліції обвалилася стеля в одній з кімнат на першому поверсі. Були пошкоджені також приміщення вище на другому поверсі. Також постраждав цивільний працівник управління, але госпіталізація йому не знадобилася.

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Теми: ПольщаУкраїназброянадзвичайна подія
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