Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гранатометом з України, що вибухнув у поліції Польщі, "бавились" поліцейські - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 16:22
Гранатометом з України, що вибухнув у поліції Польщі, бавились поліцейські - ЗМІ
ілюстративне фото з Твіттера

За неофіційними даними, причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі напередодні став подарований в Україні гранатомет, яким "гралися" поліцейські.

Про це з посиланням на джерела пише видання Wyborcza, повідомляє "Європейська правда".

"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". Причина інциденту не встановлена, але за словами однієї особи, яка має доступ до місця події, з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - пише видання.

Реклама:

Також видання пише про деталі госпіталізації головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика внаслідок інциденту. Відзначається, що  в результаті вибуху комендувач поліції втратив слух, але незабаром він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.

У четвер міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в будівлі Головного управління поліції вибухнув "подарунок з України".

Міністерство не уточнило, про який подарунок ідеться. Водночас, у відомстві зазначили, що подарунок був зроблений від одного з керівників українських служб, з якими зустрічався Шимчик.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок вибуху в Головному управлінні поліції обвалилася стеля в одній з кімнат на першому поверсі. Були пошкоджені також приміщення вище на другому поверсі. Також постраждав цивільний працівник управління, але госпіталізація йому не знадобилася.

Теми: ПольщаУкраїназброянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Польща
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: