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С гранатометом из Украины, взорвавшимся в полиции Польши, "забавлялись" полицейские - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 16:22
С гранатометом из Украины, взорвавшимся в полиции Польши, забавлялись полицейские - СМИ
иллюстративное фото из Твиттера

По неофициальным данным, причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши накануне стал подаренный в Украине гранатомет, с которым "баловались" полицейские.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание Wyborcza, сообщает "Европейская правда".

"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении". Причина инцидента не установлена, но по словам одного человека, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли сотрудники полиции, которые находились в комнате", - пишет издание.

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Также издание пишет о деталях госпитализации главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика вследствие инцидента. Отмечается, что в результате взрыва комендант потерял слух, но вскоре он вернулся. Его кабинет был над комнатой, где произошел взрыв.

В четверг министерство внутренних дел Польши сообщило, что в здании Главного управления полиции взорвался "подарок из Украины".

Министерство не уточнило, о каком подарке идет речь. В то же время в ведомстве отметили, что подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб, с которыми встречался Шимчик.

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В результате взрыва в Главном управлении полиции обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже. Были повреждены также помещения выше на втором этаже. Также пострадал гражданский работник управления, но госпитализация ему не потребовалась.

Темы: ПольшаУкраинаоружиечрезвычайное происшествие
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