Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка не радить "прив'язувати" нові ракетні удари РФ до свят чи інших дат

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 18:00
ілюстративне фото

Головне управління розвідки українського Міноборони зазначає, що в контексті ймовірних масованих атак з боку Росії не варто прив’язуватися до святкових дат.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба розвідки

Пряма мова: "Ми знаємо, чого очікувати від РФ, терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо.

Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ".

Деталі: За словами Юсова Росія і Путін не приховують свій намір бити в подальшому по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки.

"Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", – підсумував представник ГУР.

Теми: розвідкавійнаРосіяракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Банкіри Греф і Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну – FT

фото, відеоПід час атаки на Україну кілька ворожих ракет могли впасти біля російського Волгограда

ЄС остаточно схвалив 9 пакет санкцій проти Росії

оновлено від 10:52Метро в Києві працює як укриття, потяги у п'ятницю не курсуватимуть

ФІФА відмовила Зеленському у проханні поширити послання миру на фіналі ЧС – CNN

США розповіли, як санкції вплинули на економіку РФ: Путіну вже бракує грошей

Усі новини...
розвідка
Британська розвідка прокоментувала чутки про нібито відставку начальника Генштабу РФ
Британська розвідка розповіла, чому Путін скасував річну пресконференцію
Українці зібрали 230 мільйонів на "Black box" для розвідки
Останні новини
18:18
У п’ятницю ворог випустив 74 ракети, постраждали 5 областей – зведення Генштабу
18:11
Греція готова надати Україні С-300 за умови, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті
18:04
У Чорному морі досі лишається ракетоносій з "Калібрами" – ОК "Південь"
18:04
Якщо не буде світла, у Києві про тривогу попереджатимуть гучномовці
18:01
Росія розпочала масштабні навчання Балтійського флоту 
17:54
Українська науковиця потрапила в рейтинг найвпливовіших вчених-2022
17:46
Банкіри Греф і Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну – FT
17:37
фотоУ Миколаєві з маскувальних сіток створили фронтову ялинку
17:36
відеоНа кордоні з РФ 15 км черги із вантажівок з зерном, яке крадуть окупанти – радник мера Маріуполя
17:16
Будівництво нового житла в Україні скоротилось вдвічі – Держстат
Усі новини...