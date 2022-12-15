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Розвідка не радить "прив'язувати" нові ракетні удари РФ до свят чи інших дат

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 17:00
Розвідка не радить прив'язувати нові ракетні удари РФ до свят чи інших дат
ілюстративне фото

Головне управління розвідки українського Міноборони зазначає, що в контексті ймовірних масованих атак з боку Росії не варто прив’язуватися до святкових дат.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба розвідки

Пряма мова: "Ми знаємо, чого очікувати від РФ, терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо.

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Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ".

Деталі: За словами Юсова Росія і Путін не приховують свій намір бити в подальшому по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки.

"Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", – підсумував представник ГУР.

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Теми: розвідкавійнаРосіяракетний удар
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