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Разведка не советует "привязывать" новые ракетные удары к праздникам или другим датам

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 17:00
Разведка не советует привязывать новые ракетные удары к праздникам или другим датам
иллюстративное фото

Главное управление разведки украинского Минобороны отмечает, что в контексте вероятных массированных атак со стороны России не стоит привязываться к праздничным датам.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба разведки

Прямая речь: "Мы знаем, чего ожидать от РФ, террористического государства, но в данной ситуации привязываться к календарю праздничных дат мы не будем.

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Потому что у этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседание ООН, могут быть по понедельникам, средам или четвергам, а могут быть не связаны, а выбраны по какой-то другой логике. В частности военной или внутриполитической на территории РФ".

Детали: По словам Юсова Россия и Путин не скрывают свое намерение бить и в дальнейшем по украинской энергетической системе. Это террористические атаки.

"Украина готовится к этому и путем усиления ПВО, и путем усиления энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет", - подытожил представитель ГУР.

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Темы: разведкавойнаРосcияракетный удар
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