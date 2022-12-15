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Командувач Сухопутних військ: Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як у Другу світову

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 18:01
Олександр Сирський, фото The Washington Post via Getty Images

У нинішній війні з Росією боєприпаси витрачаються приблизно з такою швидкістю, як було під час Другої світової війни, і швидкість їхнього поповнення має вирішальне значення.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Economist

Деталі: Сирський заявив, що зараз боєприпаси витрачаються зі швидкістю, яку можна порівняти з тією, що була під час Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка швидше доставляє снаряди до гармат, додав він.

Командувач Сухопутних військ також зазначив, що, судячи з луганського досвіду, мобілізаційна кампанія президента РФ Володимира Путіна може спрацювати.

Досить добре підготовлені солдати зараз масово з'являються вздовж усіх східних фронтів, деякі з них прибувають "з глибини Росії, в тому числі... зі східних районів і Уралу". Це викликає занепокоєння, каже генерал, але ще більше занепокоєння викликає забезпечення України зброєю.

"Росіяни не ідіоти. Вони не слабкі. Той, хто їх недооцінює, приречений на поразку", - вважає командувач.

Генерал також пояснив, що росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна. За його словами, вони атакують меншими, добре скоординованими пішими загонами: це дорого коштує з точки зору життя солдатів, але це "ніколи не було найвищим пріоритетом для Росії".

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На питання, як має виглядати для України перемога, Сирський відзначив: "Ми перемогли, коли ворог знищений і ми стоїмо на своїх кордонах", однак він не впевнений, що це станеться найближчим часом. У найближчому майбутньому, за його словами, Україна вестиме "активну оборону".

Проте видання зазначає, що послужний список командувача свідчить про те, що у нього в рукаві може бути щось більш амбітне.

"Скажу лише, що ми уважно вивчаємо ворога. І на кожну отруту є протиотрута", - зазначив Сирський.

Видання відзначає, що Сирський народився у Росії й закінчив Московське вище військове командне училище. Проте його власний стиль командування різко відрізняється від радянської і російської ієрархічної практики. Він проповідує натовські принципи децентралізованого командування і наголошує на важливості морального духу.

За його словами, сучасний командир повинен залишатися на зв'язку. Він отримує 300 повідомлень на день від солдатів. "Ви повинні відчувати дух армії", - говорить Сирський.

Також стиль командування генерала Сирського використовує елементи обману і несподіванки, щоб компенсувати брак вогневої потужності українських військ, пише видання.

Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ. Залужний також відзначив, що в Україні закінчуються запаси боєприпасів для існуючих оборонних систем.

Теми: Збройні силивійна
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