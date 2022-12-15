Командующий Сухопутными войсками: Боеприпасы расходуются со скоростью, как во Вторую мировую

В нынешней войне с Россией боеприпасы расходуются примерно с такой скоростью, как было во время Второй мировой войны, и скорость их пополнения имеет решающее значение.

Источник: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью The Economist

Детали: Сырский заявил, что сейчас боеприпасы расходуются со скоростью, сравнимой с той, что была во время Второй мировой войны. Битвы выигрывает та сторона, которая быстрее доставляет снаряды к пушкам, добавил он.

Командующий Сухопутными войсками также отметил, что, судя по луганскому опыту, мобилизационная кампания президента РФ Владимира Путина может сработать.

Достаточно хорошо подготовленные солдаты сейчас массово появляются вдоль всех восточных фронтов, некоторые из них прибывают "из глубины России, в том числе... из восточных районов и Урала". Это вызывает беспокойство, говорит генерал, но еще большее беспокойство вызывает обеспечение Украины оружием.

"Русские не идиоты. Они не слабые. Тот, кто их недооценивает, обречен на поражение", - считает командующий.

Генерал также пояснил, что россияне меняют тактику под руководством своего нового командующего Сергея Суровикина. По его словам, они атакуют меньшими, хорошо скоординированными пешими отрядами: это дорого стоит с точки зрения жизни солдат, но это "никогда не было наивысшим приоритетом для России".

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На вопрос, как должна выглядеть для Украины победа, Сырский отметил: "Мы победили, когда враг уничтожен и мы стоим на своих границах", однако он не уверен, что это произойдет в ближайшее время. В ближайшем будущем, по его словам, Украина будет вести "активную оборону".

При этом издание отмечает, что послужной список командующего свидетельствует о том, что у него в рукаве может быть что-то более амбициозное.

"Скажу лишь, что мы внимательно изучаем врага. И на каждый яд есть противоядие", - отметил Сырский.

Издание отмечает, что Сырский родился в России и окончил Московское высшее военное командное училище. Однако его собственный стиль командования резко отличается от советской и российской иерархической практики. Он проповедует натовские принципы децентрализованного командования и подчеркивает важность морального духа.

По его словам, современный командир должен оставаться на связи. Он получает 300 сообщений в день от солдат. "Вы должны чувствовать дух армии", - говорит Сырский.

Также стиль командования генерала Сырского использует элементы обмана и неожиданности, чтобы компенсировать недостаток огневой мощи украинских войск, пишет издание.

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев. Залужный также отметил, что в Украине заканчиваются запасы боеприпасов для существующих оборонных систем.