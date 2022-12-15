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Росіяни нарощують угруповання на двох напрямках – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 18:25
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощують угруповання.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання.

На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення".

Деталі: Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил РФ на території республіки Білорусь.

ВІДЕО ДНЯ

На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії  райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції українських військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Степове - Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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