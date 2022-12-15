Россияне наращивают группировки на двух направлениях – сводка Генштаба

Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском – наращивают группировки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник и дальше сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском – наращивает группировки.

На других направлениях враг сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии соприкосновения".

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшие среди мирных жителей.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается в дальнейшем на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил РФ на территории республики Беларусь.

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На Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Червонопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спирного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опытного Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции украинских войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районов населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Степное - Запорожской; Никополь Днепропетровской области и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Херсон, Ингулец и Белозерка Херсонской области.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава врага и склад горюче-смазочных материалов.