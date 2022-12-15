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Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри проблеми з Польщею – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 17:25
Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри проблеми з Польщею – ЗМІ
президент євроради шарль мішель, Getty Images

Лідери Євросоюзу на саміті в четвер таки подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. 

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Білий дим від Європейської Ради: схвалено 4 економічно-фінансові пакети - 18 млрд для України, 2 пакети для Угорщини та план мінімальної ставки корпоративного податку", - зазначив Джозвяк у своєму Twitter.

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Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Однак через вето Угорщини в пропозицію довелося внести правки.

Зрештою Угорщина виторгувала в Брюсселя розблокування частини коштів, заблокованих через проблеми з верховенством права, та зняла своє вето в понеділок.

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Однак в останню хвилину Варшава висловила застереження в понеділок на зустрічі послів ЄС. Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги для України, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

У який спосіб вдалося переконати Польщу відмовитись від свого опору, наразі не відомо.

Теми: ЄСУкраїнагрошіПольща
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