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Евросовет согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина несмотря на проблемы с Польшей – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 17:25
Евросовет согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина несмотря на проблемы с Польшей – СМИ
президент евросовета шарль мишель, Getty Images

Лидеры Евросоюза на саммите в четверг таки преодолели все препятствия и согласовали выплату Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. 

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Белый дым от Европейского Совета: одобрены 4 экономически-финансовые пакеты - 18 млрд для Украины, 2 пакета для Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога", - отметил Джозвяк в своем Twitter.

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Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями, начиная с января 2023 года.

Однако из-за вето Венгрии в предложение пришлось внести правки.

В конце концов Венгрия выторговала у Брюсселя разблокирование части средств, заблокированных из-за проблем с верховенством права, и сняла свое вето в понедельник.

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Однако в последнюю минуту Варшава высказала предостережение в понедельник на встрече послов ЕС. Польша отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд евро помощи для Украины, а также два решения по Венгрии из-за опасений по поводу отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога.

Каким образом удалось убедить Польшу отказаться от своего сопротивления, пока не известно.

Темы: ЕСУкраинаденьгиПольша
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