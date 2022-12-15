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Окупанти перевозять поранених і трупи з Мелітополя до Криму – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 17:34
Окупанти перевозять поранених і трупи з Мелітополя до Криму – Генштаб
Мелітополь, Google maps

У зв’язку з переповненням лікарень та моргів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни перевозять тіла вбитих окупантів і евакуюють поранених до Криму.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь, російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму.

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Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій".

Деталі: Генштаб також повідомляє про підтверджені втрати ворога.

Так, 13 грудня в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення.

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Теми: окупаціяГенштабКрим
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