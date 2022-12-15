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Оккупанты перевозят раненых и трупы из Мелитополя в Крым – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 18:34
Мелитополь, Google maps

В связи с переполнением больниц и моргов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне перевозят тела убитых оккупантов и эвакуируют раненых в Крым.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В связи с переполнением лечебных учреждений и моргов в городе Мелитополь, российские захватчики перевозят трупы и эвакуируют раненых военнослужащих во временно оккупированный Крым.

Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас, и даже офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий".

Детали: Генштаб также сообщает о подтвержденных потерях врага.

Так, 13 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники различного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения.

Темы: оккупацияГенштабКрым
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