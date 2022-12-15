Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи IRIS-T

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 17:40

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з переліку озброєнь на офіційному сайті німецького уряду.

Окрім того, Україна за останній тиждень отримала від німецької сторони дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, п’ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири карети швидкої допомоги й 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Реклама:

Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Також для посилення протиповітряної оборони України Берлін уже передав 30 зенітних самохідних установок Gepard і, за неофіційними даними, може передати два зенітно-ракетні комплекси Skynex.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НімеччинаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: