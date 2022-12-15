Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи IRIS-T

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з переліку озброєнь на офіційному сайті німецького уряду.

Окрім того, Україна за останній тиждень отримала від німецької сторони дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, п’ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири карети швидкої допомоги й 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

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Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Також для посилення протиповітряної оборони України Берлін уже передав 30 зенітних самохідних установок Gepard і, за неофіційними даними, може передати два зенітно-ракетні комплекси Skynex.