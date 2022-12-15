Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи IRIS-T

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 18:40

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з переліку озброєнь на офіційному сайті німецького уряду.

Окрім того, Україна за останній тиждень отримала від німецької сторони дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, п’ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири карети швидкої допомоги й 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Також для посилення протиповітряної оборони України Берлін уже передав 30 зенітних самохідних установок Gepard і, за неофіційними даними, може передати два зенітно-ракетні комплекси Skynex.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаУкраїназброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У п’ятницю ворог випустив 74 ракети, постраждали 5 областей – зведення Генштабу

Банкіри Греф і Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну – FT

ЄС остаточно схвалив 9 пакет санкцій проти Росії

оновлено від 10:52Метро в Києві працює як укриття, потяги у п'ятницю не курсуватимуть

ФІФА відмовила Зеленському у проханні поширити послання миру на фіналі ЧС – CNN

США розповіли, як санкції вплинули на економіку РФ: Путіну вже бракує грошей

Усі новини...
Німеччина
США удвічі розширюють програму підготовки українських військових у Німеччині - ЗМІ
Парламент Німеччини затвердив вісім масштабних проєктів для армії на 13 млрд євро
Канада скасувала санкційну поступку для "Північного потоку", на яку пішла задля Німеччини
Останні новини
19:04
Через перебої з електроенергією дві третини бізнесів скорегували роботу – ЄБА
19:00
В уряді кажуть, що ЄС пришвидшив оцінку виконання Україною критеріїв кандидата на вступ
18:52
Третина споживачів Кіровоградщини вже зі світлом – ОВА
18:36
Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом – Генштаб
18:31
фотоУ Кривому Розі кількість загиблих зросла до 3-х, а поранених – до 13-ти
18:18
У п’ятницю ворог випустив 74 ракети, постраждали 5 областей – зведення Генштабу
18:11
Греція готова надати Україні С-300 за умови, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті
18:04
У Чорному морі досі лишається ракетоносій з "Калібрами" – ОК "Південь"
18:04
Якщо не буде світла, у Києві про тривогу попереджатимуть гучномовці
18:01
Росія розпочала масштабні навчання Балтійського флоту 
Усі новини...